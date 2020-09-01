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Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan açıklama

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan açıklama
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Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı yeni tip koronavirüse (COVID-19) ilişkin bilgiler paylaştı.

Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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