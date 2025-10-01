Korsan taşımacılığa artırımlı ceza uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle taşımacılık faaliyetlerinde yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlara kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı.

Kabahatte ısrar eden taşımacılara artırımlı ceza

Bakan Uraloğlu, yönetmelikle sektörde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak değişiklikler yapıldığını vurgulayarak, "Korsan taşımacılığın önlenmesi ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılığın sağlanması ile denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla kabahatte ısrar eden taşımacılara uygulanacak cezaların artırımlı bir şekilde uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı" diye konuştu.

Türk taşımacılarının rekabet gücü artırılıyor

Uraloğlu, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde, taşıma nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için de bazı tedbirler alındığını, taşımacıların finansal kiralama yoluyla edindikleri taşıtları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan taşıt filolarında kolayca kullanabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşıma faaliyetlerine ilişkin de birtakım düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalarda caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor. Ülkemiz sınırları içinde iki nokta arası taşıma yapmaları, uluslararası ikili ve çok taraflı kara yolu taşıma anlaşmalarına veya protokollerine uymamaları, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya Bakanlıktan alınmış izni olmadan taşıma yapmaları, almış oldukları yetki, belge veya izne uygun faaliyette bulunmamaları, eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapmaları halinde kabahatin durumuna göre idari para cezaları belirlenmiştir."

Son düzenlemeden önce korsan taşımacılık yapmanın cezası 46 bin 392 TL, hizmeti almanın cezası ise 3 bin 84 TL olarak belirlenmiş, ayrıca korsan taşımacıklıkta kullanılan aracın 60 gün trafikten men edilmesine karar verilmişti.