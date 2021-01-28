Korsanlar fidye için aradı

Gine körfezinde Türk denizcileri kaçıran korsanlar, fidye için şirketi aradı. Korsanlar geminin kaptanı ile şirket yetkililerini görüştürdü. Tüm mürettebatın sağlık durumu iyi.

Korsanlar, Hamburg ofisine yönlendirildi

Boden Denizcilik, 23 Ocak’ta Nijerya açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurulduğunu yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurdu. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edildi. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyor. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacak."

DÜNYA’ya konuşan Boden yetkilileri, korsanların Türkiye’deki ofisi aradığı bilgisini verdi. Boden yetkilileri, korsanları geminin sahibi İngiliz Borealis’in Hamburg’daki ofisine yönlendirdi. Bundan sonraki süreci Hamburg ofisi, yani İngiliz şirket yönetecek.

Saldırıda bir personel hayatını kaybetmişti

Hatırlanacağı üzere, İngiliz şirket Borealis Maritime’a ait olan, İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Mozart isimli konteyner gemisi, geçen hafta cumartesi günü Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Gemide biri Azerbaycan vatandaşı (2. mühendis) 18’i Türk olmak üzere toplam 19 personel bulunuyordu. Kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart (2007 inşa), Nijerya’nın Lagos Limanı'ndan aldığı yükü Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu. Nijerya Lagos’un yaklaşık 180 mil açığında meydana gelen korsan saldırısında gemi personeli kendini güvenli alana kilitledi ancak deniz haydutları 5-6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 2. mühendis yaşamını yitirdi. Gemi kalan üç personeli ile birlikte Gabon’un Port-Gentil limanına hareket etti.