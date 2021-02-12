Korsanların kaçırdığı Türk denizciler serbest bırakıldı
Nijerya açıklarında gemiden kaçırılan 15 Türk denizci serbest bırakıldı.
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Nijerya açıklarında korsanlar tarafından gemiden kaçırılan 15 Türk denizci serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçen denizcilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmış, 1'i de öldürülmüştü. Mürettebattan 3 kişi ise gemide kalmıştı. 3 denizci 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.