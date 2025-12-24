Koruma altındaki Van kedileri bu yıl 120 yavru doğurdu

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle diğer türlerinden ayrılan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Üniversite yerleşkesindeki Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedilerinin orijinal formuna yakın olanların sayısı da merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarla artırılıyor.

Kedilerin sahiplendirilmesine yönelik projenin devam ettiği merkezde, kısa süre önce tamamlanan üçüncü parti doğumlarla bu yıl 120 yavru dünyaya geldi.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezdeki kedilerin yılda 3 sezon şeklinde doğum yaptığını söyledi.

Üçüncü sezon doğumlarıyla bu yıl 100'ü orijinal 120 yavru kedi elde etiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Merkez olarak 2025 için belli hedefler koymuştuk ve bu hedefler doğrultusunda bütün yıl boyunca programımızı uyguladık. 2025'te merkezimizde orijinal olduğunu düşündüğümüz annelerden 40 tanesini çiftleştirme imkanımız oldu ve bunlardan da 120'ye yakın yavru elde ettik. Bu 120 yavrunun da 100 tanesi orijinal yavru olarak değerlendirildi. Bu 100 kedinin içinde de 15'i tek göz. Bu da tek göz dediğimiz bir gözü turkuaz bir gözü de kehribar olan kedilerde neslin yok olma tehlikesinin devam ettiği anlamına geliyor çünkü onlar çok az doğuyor ve bunların merkezde çoğaltılmasına çalışılıyor. İki gözü kehribar ya da iki gözü turkuaz olanlarda nispeten daha iyi durumdayız ama tek göz kedilerde sıkı koruma politikamız devam ediyor."

"Daha kaliteli yavru elde edilmesi çalışmalarına devam edeceğiz"

Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalara 2026'da da aynı şekilde devam edeceklerini anlatan Kaya, geçen seneye göre yüzde 16'lık artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Gelecek yıl bu oranın üstüne çıkmaya çalışacaklarını vurgulayan Kaya, "Van kedileri ile ilgili yapılan her çalışmanın bir önceki seneden daha kaliteli olmasını, daha kaliteli yavru elde edilmesini amaçlıyoruz. Bu sene daha fazlasını kendimize aldık. Sahiplendirmeyi daha düşük düzeyde tuttuk. 60'a yakın bir sahiplendirme yaptık. O nedenle 40 tanesi bize kaldı. Kedilerin orijinalliği arttıkça biz de kendi payımızı arttırıyoruz." diye konuştu.

"Her evde bir Van kedisi olsun istiyoruz"

Van kedilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, Türkiye'nin her yerinden hayvanseverlerin kendilerine ulaştığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Amacımız her evde, halkın elinde bir Van kedisi olsun. O nedenle her sene 100 yeni aileye sahiplendirme gibi bir hedefimiz var ve biz her sene bu hedefimizi tutturmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde iyi bakacağına ve bir sıkıntı yaşamayacağına inandığımız ailelere bu sahiplendirmeyi yapıyoruz. En az 600-700 aileye bu şekilde sahiplendirme yapmış olduk. Hepimizin Van kedisinin neslini korumak için mücadele etmemiz, çalışmalara destek olmamız gerekiyor. Sadece merkezimizin gayretleriyle yetinmememiz lazım. Her vatandaşın çok ender ve sayılı bir tür olan Van kedisinin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için üzerine sorumluluk düşüyor."