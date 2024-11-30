Kötü kokuya dikkat! Meteoroloji’den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye'de hissedilecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin batı kesimlerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kuzey ve iç bölgelerde ise buzlanma ve sis uyarısında bulundu. Ayrıca yüksek basınç etkisiyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde azot dioksit gazına bağlı puslu hava ve kötü kokular hissedilecek. Uzmanlar, azot dioksitin solunum yollarını etkileyebileceğini ve özellikle hassas bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelindeki hava durumu ve olası etkilerine dair önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’nin batı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve sis görülecek. Ayrıca yüksek basınç etkisiyle batı ve orta bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı puslu hava ve kötü kokular oluşabileceği bildirildi.
Bölgesel hava durumu tahminleri
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bu durumun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normallere yakın seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli rüzgarlar (50-70 km/saat) bekleniyor.
Azot dioksit gazı uyarısı
Meteoroloji, yüksek basınçlı hava kütlesinin etkisiyle batı ve orta kesimlerde azot dioksit gazına bağlı puslu hava ve kötü kokuların oluşabileceği konusunda uyardı. Azot dioksitin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu etkinin daha yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.
Azot dioksit nedir?
Azot dioksit gazının keskin, klor benzeri kötü bir koku yaydığı ve özellikle endüstriyel bölgelerde daha belirgin hale gelebileceği açıklandı. MGM yetkilileri, azıt dioksitin insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturmasa da, hassas solunum yollarına sahip bireylerde rahatsızlığa yol açabileceğini ifade etti.
Hassas gruplara yönelik açık hava aktivitelerinin sınırlandırılması önerilirken, azot dioksitin etkisinin önümüzdeki hafta itibarıyla azalmasının beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları, hava durumu raporlarını yakından takip etmeye ve özellikle kuvvetli rüzgar ve azot dioksitin etkisiyle oluşacak kötü kokuya karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar
Kıyı Ege ve Marmara bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Rüzgarın hızının yer yer 70 km/saate kadar çıkabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C
Parçalı az bulutlu
DENİZLİ 19°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA 18°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C
Az bulutlu
MERSİN 18°C
Az bulutlu
İç Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C
Az bulutlu
KONYA 8°C
Az bulutlu
YOZGAT 1°C
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -5°C
Az bulutlu
KARS 2°C
Az bulutlu
MALATYA 4°C
Az bulutlu
VAN 5°C
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 13°C
Az bulutlu
SİİRT 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C
Az bulutlu