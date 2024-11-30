Kötü kokuya dikkat! Meteoroloji’den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye'de hissedilecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelindeki hava durumu ve olası etkilerine dair önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’nin batı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve sis görülecek. Ayrıca yüksek basınç etkisiyle batı ve orta bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı puslu hava ve kötü kokular oluşabileceği bildirildi.

Bölgesel hava durumu tahminleri

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bu durumun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normallere yakın seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli rüzgarlar (50-70 km/saat) bekleniyor.

Azot dioksit gazı uyarısı

Meteoroloji, yüksek basınçlı hava kütlesinin etkisiyle batı ve orta kesimlerde azot dioksit gazına bağlı puslu hava ve kötü kokuların oluşabileceği konusunda uyardı. Azot dioksitin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu etkinin daha yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.

Azot dioksit nedir?

Azot dioksit gazının keskin, klor benzeri kötü bir koku yaydığı ve özellikle endüstriyel bölgelerde daha belirgin hale gelebileceği açıklandı. MGM yetkilileri, azıt dioksitin insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturmasa da, hassas solunum yollarına sahip bireylerde rahatsızlığa yol açabileceğini ifade etti.

Hassas gruplara yönelik açık hava aktivitelerinin sınırlandırılması önerilirken, azot dioksitin etkisinin önümüzdeki hafta itibarıyla azalmasının beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları, hava durumu raporlarını yakından takip etmeye ve özellikle kuvvetli rüzgar ve azot dioksitin etkisiyle oluşacak kötü kokuya karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar

Kıyı Ege ve Marmara bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Rüzgarın hızının yer yer 70 km/saate kadar çıkabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 16°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C

Parçalı az bulutlu

DENİZLİ 19°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 18°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C

Az bulutlu

MERSİN 18°C

Az bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C

Az bulutlu

KONYA 8°C

Az bulutlu

YOZGAT 1°C

Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -5°C

Az bulutlu

KARS 2°C

Az bulutlu

MALATYA 4°C

Az bulutlu

VAN 5°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Az bulutlu

SİİRT 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Az bulutlu