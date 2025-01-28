Kovada sakladığı 1 milyon lirası yangında küle döndü

Karaman Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal atölyesinde 15 Aralık'ta yangın çıktı.

Yangında atölye sahibi Ali Ün'ün sac kovada sakladığı 1 milyon liraya yakın parası da küle döndü.

363 bin TL'lik kısmını geri aldı

Atölye sahibinin imdadına ise Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti.

Fatih Çiçekli yangının ardından atölyeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Çiçekli, yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağladı.

Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası'na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri alabildi.

Yangın söndükten sonra fark etti

Ali Ün, yangını ve ardından yaşananları şöyle anlattı:

“15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik.

Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası'na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu.

Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular. Bu süreçte beni arayan eş-dosttan da Allah razı olsun."

"Uygulamadan haberim yoktu"

Ün, Merkez Bankası'nın söz konusu uygulamasından haberdar olmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Valimiz sayesinde öğrendik ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu. Dükkanı açtığımızda içeride yoğun duman ve alevler vardı. Yangın söndükten sonra içeriye baktık. Mushaf-ı Şerif zarar görmemiş, naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için bir ibret oldu. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."