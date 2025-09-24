Kovulunca şantiye şefini yakan kadın tutuklandı

Kocaeli'de iddiaya göre, çalıştığı şantiyeden sebepsiz çıkarıldığını öne süren D.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.

Gerekçe olsun diye yaktı

"Neden işten çıkarıldım?" sorusuna şantiye şefi, "İşvereniniz ile görüşün" cevabını verince öfkelenen kadın, "Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur?" diyerek yanında getirdiği kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü.

Şantiye şefi acı içinde kalırken kadın, "Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster" sözleriyle odadan ayrıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynar su dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırılırken, kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen kadın, aynı gün içinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.