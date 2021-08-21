Köyceğiz, Menderes ve Urla'daki yangınlar kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Göynük Kanyonu'na kadar yayılan yangın, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleriyle son durumu paylaştı.

İzmir'in iki ilçesinde yangın

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz çıkan yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale edildi.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.



