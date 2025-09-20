Köyceğiz yangınında 2. gün: Hava müdahalesi yeniden başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki önce başlayan ormanları henüz kontrol altına alınamadı. Gece yangına havadan müdahaleye ara verilirken; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı.

Gece boyunca kara ekipleri tarafından gerçekleştirilen alevlerle mücadeleye sabah hava ekipleri de dahil oldu. Yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken; arazinin sarp ve dik olması kara müdahalesini zorlaştırıyor.

218 ev tahliye edildi, eğitime ara verildi

Köyceğiz Akköprü yangınına 143 arazöz ve su tankeri, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere 24 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, iki gündür devam eden yangın nedeniyle üç mahallede 218 ev boşaltıldı. 582 kişi güvenli bölgeleretahliye edilirken; eğitime de ara verildi.