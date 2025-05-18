Köylerine dönüp tarıma başlayan çift şimdi taleplere yetişemiyor

Pandemiden sonra Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası'na dönen Gül Akyol ve eşi, tarımla uğraşarak zaman geçirirken, ürettiklerini de satarak gelir elde etmeye başladılar.

İlk olarak evlerinin önünde yer alan 1 dönümlük bahçede 3 yıl boyunca domates ve sebze üreten çift, geçen sene bahçeye çilek ektiklerini ve çilek taleplerine yetişemediklerini söyledi.

Konya Ovası Projesi (KOP) ile bu sene 2 dönümlük başka bir araziye daha çilek ektiklerini söyleyen Gül Akyol, zamanın nasıl ilerlediğini anlamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"2021 Mayıs ayında koronadan dolayı Ankara'da işimizi gücümüzü bıraktık, eşimle birlikte Bahadın’a yerleştik. Önce organik tarımla başladık. Ben 3 yıl burada domates üreticiliği yaptım, diğer sebzeleri de ürettim. 2 yıldır da çilekle uğraşıyorum. Geçen sene taleplere yetişemedim. Bir dönüm çilekle başladım şimdi KOP projesi kapsamında 2 dönümlük bir yer daha yaptık ve bitkilerin gelişmesini bekliyoruz."

"Eşime tatile gitmedik dediğimde, ‘ben her gün tatildeyim’ diyor"

Ankara’da yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını ve kendilerine zaman ayıramadıklarını söyleyen Gül Akyol, korona başlayınca Ankara’daki evlerini boşaltıp kiraya vererek memleketlerine taşındıklarını ve geri dönmeyi de düşünmediklerinin söyleyerek, "Biz binaların arasında yaşamaktan çok bunalmıştık. Şimdi burada yaşadığımızı anlıyoruz. Eşime diyorum 5 yıldır hiçbir yere gitmedik, tatile bile gitmedik diye. ‘Ben her gün tatildeyim zaten’ diyor. O yüzden sıkıntı yok mutluyuz burada" diye konuştu.

Gül Akyol, çileklerin 15 gün içerisinde kızaracağını ve satış için toplanmaya başlanacağını söyledi.