Köyü ayılar bastı, ortalık savaş alanına döndü

Gümüşhane’de Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü sınırları içerisinde yer alan Minarli Yaylası, son günlerde peş peşe yaşanan ayı saldırılarıyla sarsıldı. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına giren ayılar yayla evlerini talan etti.

Ortalık savaş alanına döndü

Ayılar evlere girmek için pencereleri parçalarken, ortalığı da savaş alanına çevirdi. Yaşananları "ayı faciası" olarak nitelendiren köy sakinlerinden Mürsel Selvi, bölgedeki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade etti.

Selvi, "Gün geçmiyor ki bir başka bir evi kırmasınlar. Ayılarla bu imtihanımız nedir, bilmiyorum. Nasıl bir çare bulucağımızı düşünüyoruz. Hemen hemen her gün ayrı bir evin camını, çerçevesini, penceresini kırıp gidiyorlar" dedi.

Her yer kan içinde

Evlerin içinde yoğun kan izleri görülürken, saldırıyı gerçekleştiren ayıların da cam kırıkları nedeniyle yaralandığı düşünülüyor.

Yayla sakinleri, her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, bölgedeki yaban hayatı popülasyonu ve yerleşim alanlarının korunması konusunda somut adımlar atılmasını talep etti.