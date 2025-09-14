Köyü için su arayan muhtara büyük sürpriz: Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan ve yıllardır susuzluk çeken Sabanca köyünde, yapılan su arama çalışmaları sonucu içme suyunun yanı sıra termal suya da ulaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla 291 metreden termal su çıkarken, aynı zamanda 2 sıcak 2 soğuk su olmak üzere 4 damara ulaşıldı.

"Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk"

Yapılan çalışma sonucu 291 metrede termal su çıktığını belirten köy muhtarı Faik Can, o anları şöyle anlattı:

"Saat gece 1 buçukta telefon ettiler. Çok büyük bir su bulduk diye. Gururlandım, sevindim, çok mutlu oldum. Çünkü yıllardır mahallemizde susuzluk sıkıntısı vardı. Daha sonra termal su olduğunu öğrendik. Bu da ayrı bir sevinç. Aslında mahallemiz su içinde susuzluk çekiyormuş. Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk.

Şu anda yaklaşık 40 derece veriyor ama 4 damar su var burada. 2 damarın soğuk olduğu söyleniyor. 2 soğuk suyu kesersek belki de 50 dereceye çıkabilir. Belki mahallemizde termal suyla seracılık falan yapılabilir. Devlet büyüklerimiz destek verirlerse her türlü bu suyun değerlendirileceğini tahmin ediyorum."

"Gençleri köyde tutamıyoruz"

Şu an suların su tankerleriyle taşındığına ve yeni bir içme suyu kuyusu vurulduğuna değinen Can, "En kısa zamanda içme suyu ihtiyacını da karşılayacağız. Köyün nüfusu şu anda yaklaşık 30 hane ama Sincan'da, Eskişehir'de, Bursa'da oturanlarımız çok. Köyde susuzluk sıkıntısı, internet sıkıntısı var. Bundan dolayı gençleri köyde tutamıyoruz" dedi.