ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Koza İpek Holding davasında karar açıklandı

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Koza İpek Holding davasında karar açıklandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cafer Tekin İpek'e 79 yıl hapis

Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap