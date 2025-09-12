Koza-İpek’in Beyaz Köşkü yine satışta: 115 milyonluk indirim yapıldı

Koza İpek Holding'in sahibi FETÖ firarisi Akın İpek'e ait Beyaz Köşk, dördüncü kez satışa çıkarıldı. Köşkün satış fiyatına 115 milyonluk indirim yapıldı.

Koza-İpek Holding ve iştirakleri, darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kontrolüne alındı.

Geçen ay da satışa çıkarılmıştı

Şirket, köşkü geçen ay üçüncü kez ihaleye çıkmış ve satış fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmişti. Köşkün alıcısı olmayınca dördündü kez satışa çıkarıldı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."