Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kızlarsekisi mevkisinde 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında çıkan yangına çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi müdahale etti. Alevlerle 3 gün boyunca havadan ve karadan mücadele eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Kozan'de yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.