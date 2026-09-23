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Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adliyede 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.

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Kozinoğlu soruşturması: Doğu Perinçek ifade verdi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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