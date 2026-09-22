Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan başka davadan hükümlü Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı.