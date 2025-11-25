KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu mu? KPSS tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS puanlarıyla kamuya atanma hayali kuran adaylar, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihlerini bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleşmek isteyenler, ÖSYM’nin resmi duyurularına kulak kesilmiş durumda... Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek olan süreç ile ilgili fikir sahibi olmak isteyen memur adayları "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 19-26 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da aralık ayının 3. haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...