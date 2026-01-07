KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuç sorgulama ekranı
KPSS-2025/2 tercih sonuçları erişime açıldı. Sonuç ilanı sonrası ÖSYM'nin resmi sitesine akın edilirken adaylar sorgulama linkine ulaşmak istiyor.
KPSS-2025/2 başvuruları 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Adaylar günlerdir sonuçlara ulaşmak isterken ÖSYM son dakika duyurusu yaparak sonuçların ilan edildiğini belirtti. İşte kurumun geçtiği sonuç linki ve sayısal bilgiler...
KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada "18- 25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.