KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi Atama sonuç tarihi belli oldu mu?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvurular 18 Aralık'ta başladı ve 25 Aralık'ta son bulacak. 3 gün içinde başvurularını bitirenler sonuç tarihini öğrenmek istiyor. Bu sebeple de "KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.