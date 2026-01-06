KPSS-2025/2 tercih sonuçları neden açıklanmadı? Süreç ne söylüyor?

Yüz binler, iş güvencesi ve düzenli maaş imkanı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanabilmek için 18-25 Aralık tarihleri arasında KPSS-2025/2'ye başvuru yaptı. ÖSYM sonuç tarihine kılavuzda yer vermedi. Hal böyle olunca başvurular biter bitmez "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem oldu.

Adaylar günlerdir sonuç tarihine ulaşmak istiyor. Vatandaşlar en ufak bir bilgi kırıntısına ulaşmak için gerek sosyal medyayı gerekse arama motorlarını kullanıyor.

Gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrilmişken, adaylar önceki atama süreçlerini incelemek istiyor.

KPSS merkezi atama geçmiş dönem süreçleri

* KPSS-2025/1 tercihleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmış sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanmış. Yani 7. gün sonuçlar erişime açılmış.

* KPSS-2024/2 başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmiş. Yani 8. günde müjdeli haber gelmiş.

* KPSS-2024/1'de adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaparken sonuçlar 29 Temmuz'da duyurulmuş. Yani aradan 11 geçmiş.

* Memur adayları KPSS-2023/2 başvurularını 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapmış ve sonuçlar 8 Ocak'ta açıklanmış. Burada da 12 günlük bir zaman dilimi var.

* KPSS-2023/1 başvuruları 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınırken sonuçlar 26 Temmuz'da duyurulmuş. Bu süre ise hesap edildiğinde ise ÖSYM 13. günde beklenen duyuruyu yapmış.