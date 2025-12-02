KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? Merkezi atama tercih başvuruları hangi tarihte alınacak?
Memur adayları, KPSS 2025/2 tercihlerini bekliyor. ÖSYM'nin duyurusuna kilitlenen vatandaşlar aralık ayının gelişi ile birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Merkezi atama tercih tarihleri ile ilgili fikir sahibi olmak isteyenler "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" diye soruyor.
ÖSYM yılın belirli dönemlerinde merkez atama yapıyor. Son tercihler temmuz ayında yapılmıştı. Şimdi adaylar yeni atama tarihlerini öğrenmeye çalışırken "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?
ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, KPSS 2025/2 Tercihleri için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl tercihler 19–26 Aralık arasında yapılmıştı. Bu yıl için başvuruların aralık ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...