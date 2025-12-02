KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? Merkezi atama tercih başvuruları hangi tarihte alınacak?

ÖSYM yılın belirli dönemlerinde merkez atama yapıyor. Son tercihler temmuz ayında yapılmıştı. Şimdi adaylar yeni atama tarihlerini öğrenmeye çalışırken "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, KPSS 2025/2 Tercihleri için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl tercihler 19–26 Aralık arasında yapılmıştı. Bu yıl için başvuruların aralık ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...