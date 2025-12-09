KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Bazı kamu kurum ve kuruluşları için KPSS'ye giren adaylar başvuru yapacaklar. Yılda iki kez gerçekleşen işlemleri kaçırmak istemeyen adaylar tarihleri araştırıyor. Konu hakkında fikir edinmek isteyenler sıklıkla "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" diye soruyor.
Memur adayları için heyecanlı bekleyiş... KPSS 2025/2 tercihleri yakın zamanda başlayacak. ÖSYM takvimi henüz duyurmadı ve bu nedenle aramalar gün geçtikçe sıklaşıyor. Adaylar bir yandan ÖSYM'nin sitesini kontrol ederken bir yandan da "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?
KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 19-26 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da aralık ayının 3. haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...