KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Memur adayları için heyecanlı bekleyiş... KPSS 2025/2 tercihleri yakın zamanda başlayacak. ÖSYM takvimi henüz duyurmadı ve bu nedenle aramalar gün geçtikçe sıklaşıyor. Adaylar bir yandan ÖSYM'nin sitesini kontrol ederken bir yandan da "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 19-26 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da aralık ayının 3. haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...