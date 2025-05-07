KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte beklenen zaman dilimi...

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercihleri devam ediyor. Adaylar kılavuzu inceleyerek başvuru yapıyor. Öte yandan bu zaman diliminde tercihlerini yapanlar sonuç tarihi aramasına başladı. Bu nedenle "KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu hızlanıyor.

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru yapılmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta açıklanmıştı. Süreç aynı ilerlediği takdirde KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.