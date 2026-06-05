KPSS 2026 merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

KPSS-2026/1 tercih başvuruları için bekleyiş sürüyor. Yüz binler ÖSYM'den gelecek duyuruya dikkat kesilmiş durumda... Her geçen gün beklentiler artarken "KPSS 2026 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor.

KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı?

Hayır, 2026-KPSS/1 tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM'den 5 Haziran 2026 Cuma günü merkezi atama ile ilgili açıklama gelmedi. Geçen sene ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.