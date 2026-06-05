KPSS 2026 merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
Yüz binlerce memur adayı gözünü ÖSYM tarafından gerektirilecek merkezi atama tercihlerine çevirmiş durumda... Haziran ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve aramalar hızlanıyor. Sık sık tekrar eden soru "KPSS 2026 merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor.
KPSS-2026/1 tercih başvuruları için bekleyiş sürüyor. Yüz binler ÖSYM'den gelecek duyuruya dikkat kesilmiş durumda... Her geçen gün beklentiler artarken "KPSS 2026 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor.
KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı?
Hayır, 2026-KPSS/1 tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM'den 5 Haziran 2026 Cuma günü merkezi atama ile ilgili açıklama gelmedi. Geçen sene ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.