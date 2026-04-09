Her yıl ÖSYM üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleşiyor. On binlerce kişi bu merkezi atamalarla hayalini kurdukları memuriyete adım atıyorlar. Bu yıl hala tercihler yapılmadı. Her gün konu hakkında yeni bir bilgi olup olmadığı araştırılırken sık sık "KPSS 2026 merkezi atama tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruluyor.

9 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.