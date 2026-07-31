KPSS 2026 Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih....

Lise mezunu vatandaşlar 2 yılda bir KPSS sınavında ter döküyor. Bu yıl yine kritik bir sınav adayları beklerken en önemli konulardan biri başvurular... Tarihleri kesinlikle kaçırmak istemeyen binlerce kişi "KPSS 2026 Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.