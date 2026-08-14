KPSS 2026 Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?

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Devlet kurumlarında memur olma hayali kuranlar KPSS'de ter döküyor. Lise mezunları da 2 yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlanıyor. Bu yıl sınavın yapılacak olması nedeniyle başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "KPSS 2026 Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...

KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos tarihinde başlyacaj ve 8 Eylül 2026'da son bulacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek, sonuçlar ise 19 Kasım'da ilan edilecek.