KPSS 2026/1 (merkezi atama) tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Memur adayları merkezi atama ile kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmeyi bekliyor. Mart ayına yaklaşılırken gözler sürekli ÖSYM'de... Yüz binler tercih beklerken dillerden düşmeyen soru "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.
Her yıl ÖSYM üzerinden alınan tercihlerle on binler kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştiriliyor. Bu yılki başvurular henüz başlamadı. Adaylar tarihleri öğrenmeye çalışırken sık sık "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusuna başvuruyor.
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
25 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.