KPSS-2026/1 Merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? Muhtemel tarih...

Memur adayları aylardır ÖSYM'nin KPSS-2026/1 tercih duyurusunu bekliyor. Bir an evvel tercih yapıp atanmayı bekleyen yüz binler tarih bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Her gün araştırma içerisinde olan adaylar sürekli olarak "KPSS-2026/1 Merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM ve Bakanlıklar KPSS-2026/1 tercih tarihi ile ilgili 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir duyuru yayımlamadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.