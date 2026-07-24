KPSS-2026/1 TABAN ve TAVAN PUANLARI: 2026 merkezi atama puanı...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Günlerdir beklenen KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar ile birlikte yüz binler ÖSYM'ye akın ederken sonuç sonrası taban ve tavan puanları araştırılıyor. İşte konuya dair bilgiler...

KPSS-2026/1 taban puanları...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Böylece sayısal veriler de belli oldu. İşte merkezi atama puanları...

KPSS-2026/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2026/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2026/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)