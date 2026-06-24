KPSS-2026/1 tercih başvuru tarihleri belli oldu! İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...

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Her yıl belirli dönemlerde KPSS tercihleri ile on binler kamu kurumlarına atanıyor. Bu yılın ilk başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS-2026/1 tercih başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS-2026/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercih tarihleri ÖSYM'nin takvimine göre 9 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da sona erecek.

KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihine ilişkin ise bir bilgilendirme yapılmadı.