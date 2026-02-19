KPSS 2026/1 tercih başvurusu ne zaman başlıyor? Merkezi atama başvuruları hangi tarihte?
Kamu kurumlarına atanmak isteyen memur adayları her yıl gerçekleştirilen merkezi atamaları dikkatle takip ediyor. Bu yılın ilk başvuruları için heyecan dorukta... Gözler sürekli olarak ÖSYM'de... Binlerce kişi her gün "KPSS 2026/1 tercih başvurusu ne zaman başlıyor" diye soruyor.
KPSS 2026/1 tercihleri için bekleyiş sürüyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşu eksik kadroları ve kontenjanları belirleyip ÖSYM ile paylaşacak. SÖYM çalışması sonrası KPSS 2026/1 tercih süreci başlayacak. Adaylar tarih konusunda bilgi almaya çalışırken "KPSS 2026/1 tercih başvurusu ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor.
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercih tarihlerini hakkında ÖSYM'den açıklama gelmedi. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.