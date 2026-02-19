KPSS 2026/1 tercih başvurusu ne zaman başlıyor? Merkezi atama başvuruları hangi tarihte?

KPSS 2026/1 tercihleri için bekleyiş sürüyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşu eksik kadroları ve kontenjanları belirleyip ÖSYM ile paylaşacak. SÖYM çalışması sonrası KPSS 2026/1 tercih süreci başlayacak. Adaylar tarih konusunda bilgi almaya çalışırken "KPSS 2026/1 tercih başvurusu ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercih tarihlerini hakkında ÖSYM'den açıklama gelmedi. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.