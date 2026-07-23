KPSS-2026/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Kamuya atanmak için sabırsızlanan yüz binler ÖSYM'den son dakika duyurusu beklerken "KPSS-2026/1 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
KPSS-2026/1 tercihlerinin üzerinden 1 hafta geçti. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar sonuçlar için bekleyişte... Her geçen gün aramalar hızlanırken "KPSS-2026/1 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir bilgilendirme gelmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Eğer süreç ayı ilerlediği takdirde sonuçları 29 Temmuz'da erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.