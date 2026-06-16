KPSS-2026/1 tercih tarihi belli oldu mu? ÖSYM üzerinden merkezi atama ne zaman?
Yüz binler ÖSYM üzerinden yapacakları tercihler sonrası kamu kurumlarına atanacaklar. Yılın ilk tercihi için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Her gün yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Haziran ayı ilerliyor ve "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman alınacak" sorusu hızlanıyor.
Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmayı hedefleyen adaylar için bekleyiş devam ediyor. Yüz binler ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun ardından başvuruları yapacaklar. Fakat hala tarihlerin belli olmaması nedeniyle sıkça başvurulan soru "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman alınacak" oluyor.
KPSS-2026/1 tercih tarihi belli oldu mu?
Hayır, KPSS-2026/1 tercih tarihi hükümetten ve ÖSYM'den açıklanmadı. Geçen yılki süreç aynen tekrarlanırken başvuruların temmuz ayının ikinci haftasına başlamadı beklenir.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.