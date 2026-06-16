KPSS-2026/1 tercih tarihi belli oldu mu? ÖSYM üzerinden merkezi atama ne zaman?

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Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmayı hedefleyen adaylar için bekleyiş devam ediyor. Yüz binler ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun ardından başvuruları yapacaklar. Fakat hala tarihlerin belli olmaması nedeniyle sıkça başvurulan soru "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman alınacak" oluyor.

KPSS-2026/1 tercih tarihi belli oldu mu?

Hayır, KPSS-2026/1 tercih tarihi hükümetten ve ÖSYM'den açıklanmadı. Geçen yılki süreç aynen tekrarlanırken başvuruların temmuz ayının ikinci haftasına başlamadı beklenir.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.