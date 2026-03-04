KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Kamu personeli olma hedefiyle ter döken binlerce aday, merkezi atama takviminin detaylarını öğrenmek amacıyla ÖSYM’nin internet adresini anbean takip ediyor. "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu sık sık yöneltiliyor. Öte yandan adylar kontenjan ve kadro dağılımı hakkında da bilgi almaya çalışıyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

4 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.