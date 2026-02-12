KPSS 2026/1 tercihleri için heyecanlı bekleyiş... Memur adayları kamu kurumlarının kadro ve kontenjanları ÖSYM ile paylaşmasını bekliyor. Net tarih paylaşımı gelmezken süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS-2026/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşları için tercih tarihlerini hakkında ÖSYM'den açıklama gelmedi. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.