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KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 46 bin 467 adayın başvurduğu sınav 150 dakika sürdü.

KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında 10.15'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü.

Oturumlara 46 bin 467 aday başvurdu.

Kaynak: AA

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