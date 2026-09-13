KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandı: Sonuçlar 7 Ekim'de

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KPSS Alan Bilgisi sınavlarında dün gerçekleştirilen iki oturumun ardından üçüncü ve son oturum bugün yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan üçüncü oturumda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri uygulandı. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmadı.

59 bin 684 aday başvurdu

KPSS Alan Bilgisi'nin üçüncü oturumuna 33 bin 974'ü kadın, 25 bin 710'u erkek olmak üzere toplam 59 bin 684 aday başvurdu.

Adaylara işletme, muhasebe ve istatistik alanlarından çoktan seçmeli 40'ar olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav saat 12.55'te sona erdi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kartında kimlik numarası ve fotoğrafı yer almayan adayların işlemlerini yapabilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutuldu.

Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak

ÖSYM takvimine göre KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 7 Ekim'de adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.