KPSS iptal mi? KPSS Lisans sınavı yeniden mi yapılacak?

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KPSS Lisans sınavları 13 Eylül'de tamamlandı. Sınav sonrası bazı dedikodular dolaşıma sokuldu. İddialar sonrası binlerce kişi "KPSS iptal mi" sorusuna cevap aramaya başladı.

2026 KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu?

2026 KPSS Lisans oturumu iptal edilmiş değil. ÖSYM'den de oturumun iptal olduğuna yönelik bir duyuru gelmedi.

İddialar ile ilgili kurumdan kısa süre içinde açıklama yapılması beklenirken genel kanı sınavın iptal olmayacağı yönünde....