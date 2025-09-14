KPSS Lisans Alan Bilgisi soruları açıklandı! KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı sorgulama

KPSS 2025 Alan Bilgisi soruları için tüm gözler ÖSYM'deydi. Kurum az önce yaptığı açıklama ile soru ve cevap anahtarını paylaştı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "14-15 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan 2025-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik)Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" diye belirtti.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.