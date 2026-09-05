KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 12.25'te sona erdi. Sınavın bitişi ile birlikte sonuç tarihi gündem oldu. On binlerce kişi şimdi "KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
KPSS Lisans sonuç tarihi gündem olmuş durumda... Binlerce kişi sınavın ardından "KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltmeye başladı. İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ise adaylara tebliğ hükmünde.