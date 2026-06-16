KPSS (Lisans - Önlisans - Ortaöğretim) başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...
KPSS başvuru tarihleri araması günden güne artıyor. Bu sene üç branşta da sınav gerçekleşecek. Memur adayları tarihleri kesinlikle kaçırmak istemezken "KPSS (Lisans - Önlisans - Ortaöğretim) başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu tırmanıyor.
Memur olma hedefiyle uzun süre çalışan adaylar için yılın kritik dönemi yaklaşıyor. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adayların gözü ÖSYM'de... Takvimi öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "KPSS (Lisans - Önlisans - Ortaöğretim) başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.
KPSS Lisans (genel yetenek-genel kültür)
Sınav 6 Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da açıklanacak.
KPSS Lisans Alan Bilgisi
Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 arasında alınacak. Geç başvuru tarihleri 22-23 Temmuz 2026 olacak. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da ilan edilecek.
KPSS Ön lisans
Sınav 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim
Sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.
KPSS DHBT
DHBT sınavı 1 Kasım 2026'da uygulanacak. Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak. Sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.