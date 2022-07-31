KPSS lisans oturumları başladı
KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı.
2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek.
Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak ve adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu oturumda adaylara 80 soru yöneltilerek 100 dakika süre verilecek.
Alan bilgisi oturumları haftaya yapılacak
Öte yandan KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, alan bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.