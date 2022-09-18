KPSS Lisans oturumu başladı
İptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.
AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.
Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Son tekrarlarını yapan adaylar daha sonra sınav binalarına giriş yaptı.
Sabah oturumunda 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Sınav, 10.15'te başladı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.