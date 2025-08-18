KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınav yerleri, sınav günleri yaklaştıkça gündem oluyor. Yüz binler her yıl bu sınava girerek başarılı puan alıp memur olma hayali kuruyor. Bütün sene hazırlanan adayların olmazsa olmazı sınav giriş belgesi... Peki, KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınav yerleri için ÖSYM'den tarih geçilmedi. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.