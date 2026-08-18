KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor?
KPSS Lisans sınavı için heyecan dorukta... Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgesine sahip olmak zorunda... Ağustos ayının 3'te ikisi geride kalmak üzere ve sıkça gelen soru "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026'da gerçekleşecek. Şu sıralar adayların gündeminde sınav giriş belgesi var. Sınav yerlerini öğrenmek isteyenler "KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav giriş belgelerinin 26 Ağustos'ta, Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinin 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.