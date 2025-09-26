KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ: 2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarına yoğun bir ilgi söz konusuydu. En son sınav 14 Eylül'de sona erdi. Bu tarihten itibaren yaklaşık 2 hafta geçerken sonuç tarihi araması her geçen gün artıyor. Adayların sıklıkla başvurduğu soru "2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.