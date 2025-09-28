KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS Lisans sınavına katılan adaylar, sonuç açıklamasını dört gözle bekliyor. ÖSYM, sınavın sonuç tarihini daha önce ilan etmiş olsa da, bu bilgiden haberdar olamayanlar süreci yakından takip ediyor. Adaylar, "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt ararken, ÖSYM’nin resmi duyuruları sıkça takip ediliyor.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.